Marciapiede da rifare,. Ferracuti polemico: "Serviva l’intervento?"

"Era veramente necessario intervenire sul marciapiede di via Giotto?". Una domanda che Claudio Ferracuti, capogruppo di ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, si è posto invitando l’Amministrazione e la popolazione montegiorgese ad una riflessione. "Ho appreso dalla stampa che l’Amministrazione ha avviato dei lavori in via Giotto – spiega Claudio Ferracuti – che interessa in parte anche il marciapiede della stessa via in prossimità della scuola dell’Infanzia. Il progetto prevede per quel marciapiede un finanziamento a fondo perduto di circa 12.000 euro a cui l’Amministrazione ha aggiunto 26.000 euro di risorse di Bilancio, fino a qui non ci sarebbero stranezze. Ma il marciapiede in questione a mio avviso non presenta condizioni di usura o danneggiamenti tali da richiedere un intervento ed è stato costruito solo 7 anni fa. Le cose sono due: o il primo intervento non è stato fatto a regola d’arte, oppure non si spiegano 38.000 euro per un intervento manutentivo che forse potevano servire per altre situazioni magari più urgenti, come magari il selciato in piazza Matteotti".

a.c.