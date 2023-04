Marciapiedi di via Elpidiense, partono i lavori

Hanno preso il via nei giorni scorsi a Monte Urano i lavori per il prolungamento del marciapiede di Via Elpidiense, che arriverà dunque fino al confine con il Comune di Sant’Elpidio a Mare. Un opera che ha preso il via grazie ad un finanziamento a fondo perduto nell’ambito del Pnrr ottenuto dall’amministrazione comunale e che ammonta a circa 132miula euro. Un progetto Il progetto è stato redatto dall’Architetto Ludovico Luciani che è anche responsabile della direzione dei lavori.

"Questo intervento – è il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici Federico Giacomozzi – ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e tutelare i pedoni. Si tratta di un’azione necessaria in quell’area. Tra l’altro inserita nella serie di interventi che hanno visto in precedenza la realizzazione di nuovi marciapiedi, l’illuminazione degli attraversamenti pedonali in zone cruciali per il traffico cittadino e la complessiva riqualificazione della pubblica illuminazione".