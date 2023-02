Marco Camillini racconta l’odissea

Una prevenzione a due velocità. È la segnalazione di un pensionato di Porto San Giorgio, Marco Camillini, che si definisce ‘un vivace settantaquattrenne, che racconta una storia decisamente surreale: "Convinto da una battente campagna televisiva, circa tre mesi fa, tramite il Cup regionale, mi sono prenotato assieme a mia moglie Federica per la vaccinazione contro l’Herpes Zoster (banalmente fuoco di Sant’Antonio). L’appuntamento era il 23 febbraio, presso il centro vaccinale di Fermo. Quando è arrivato il mio turno, accolto da due gentili infermiere o dottoresse, presentando la mia tessera sanitaria, sono stato informato che essendo io nato nel 1949, non potevo usufruire della vaccinazione gratuita, mentre mia moglie, nata nel 1955, aveva questo diritto. Premetto che la vaccinazione costa 100 euro. Per una questione di principio ho preferito non vaccinarmi, nonostante mia moglie cercasse di convincermi a farlo comunque. Alle incolpevoli infermiere ho chiesto come fosse possibile che io, più vecchio e fragile, dovessi pagare per tutelarmi, mentre i nati dal 1951 in poi potessero usufruire della gratuità. Ovviamente non sapevano come giustificare tale assurdità e la cosa è finita lì". Camillini si chiede perché al momento della prenotazione, dopo aver fornito i suoi dati, non è stato informato del problema: "Questa è una direttiva nazionale o regionale? Se regionale, è un ‘prezioso’ lascito della vecchia giunta o una ‘felice’ intuizione del nuovo corso? Aggiungo che appartengo alla fascia esente nel servizio sanitario nazionale, per età e per reddito".