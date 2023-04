Marco Confortola si racconta agli studenti

Una lezione speciale di sicurezza e di coraggio per gli alunni dell’istituto superiore e i ragazzi della media di Amandola con il maestro di sci e rocciatore Marco Confortola. L’incontro realizzato all’interno del progetto ‘Allenarsi per il Futuro’ voluto da Bosch e Randstad insieme all’istituto Omnicomprensivo di Amandola, si è svolto mercoledì presso il cineteatro Europa, proponendo un confronto con Marco Confortola, atleta internazionale che ha scalato 12 della 14 vette sopra gli 8.000 metri del nostro pianeta che si sta preparando per una prossima uscita per conquistare l’ennesima montagna. L’ospite ha raccontato delle sue esperienze in montagna, delle difficoltà organizzative e fisiche che si incontrano affrontando prove estreme come l’alpinismo. Oppure della sofferenza di vivere una tragedia in montagna in prima persona, quando ha perso 10 uomini della sua squadra restando pure lui ferito e perdendo l’uso delle dita dei piedi, ma anche della forza necessaria per tornare a mettersi in gioco. Per concludere con consigli utili da applicare sempre per godersi una escursione in montagna in sicurezza. I ragazzi colpiti dal racconto di Marco Confortola, hanno chiesto all’ospite di ritornare dopo la sua prossima avventura per raccontare con il supporto di video e foto la prossima scalata in Nepal.

a. c.