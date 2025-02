Marco Di Buono incontra gli studenti di Amandola: "Coltivate le passioni"

Una lezione ‘spettacolo’ per insegnare alle future generazioni il valore della determinazione con l’intento di dare un futuro ai propri sogni. E’ questo il messaggio che ieri Marco Di Buono, attore di teatro e conduttore televisivo, ha voluto lasciare agli studenti dell’istituto Omnicomprensivo di Amandola. L’incontro promosso dall’associazione ex allievi dell’Ite ‘Mattei’, in collaborazione con l’Omnicompresivo e il Comune, si è tenuto nell’auditorium ‘Virgili’ di Amandola, presenti anche la dirigente Rita Di Persio e Orfeo Cruciani nella doppia veste di ex allievo e delegato dell’Amministrazione.

La carriera di Marco Di Buono è iniziata nel 1995 come conduttore dello ‘Zecchino D’Oro’, passando per numerose trasmissioni e fiction televisive come il programma ‘Camper’, fra cui una puntata dedicata proprio ad Amandola ed ai Sibillini e attualmente è impegnato nel programma ‘Radio Rai Kids’. "Da giovane la mia aspirazione era quella di diventare musicista – esordisce Marco Di Buono – poi è arrivata l’occasione di fare il conduttore nello Zecchino D’Oro, una bellissima esperienza. Quando è terminata la trasmissione, ero convinto che ormai avessi un nome professionale accreditato e quindi che mi avrebbero cercato in molti, ma non è stato cosi. Alla fine ho capito che ero io che dovevo andare avanti. Ho realizzato dei piccoli video personali e andavo in giro proponendo i miei curriculum ai vari direttori delle trasmissioni. Ho ricevuto tante porte chiuse in faccia, ma con determinazione non ho mai mollato, perché il mondo della televisione mi piaceva e alla fine è arrivata una nuova occasione. Se avete dei desideri, dei talenti, dovete portarli avanti, coltivarli con passione. All’inizio della mia carriera anche i miei genitori, volevano indirizzarmi verso una professione più stabile, ma hanno compreso la mia determinazione e mi hanno appoggiato".

Alessio Carassai