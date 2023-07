Marco Monaldi omaggia il Comando provinciale di Fermo con un'opera dedicata a Pinocchio

Il noto artista di origini fermane Marco Monaldi, definito ’il pittore dell’Arma’ o ’pittore dei Carabinieri’, ieri ha omaggiato il Comando provinciale di Fermo con una delle sue opere che raffigura una pattuglia di carabinieri a cavallo accompagnati da Pinocchio sulle colline marchigiane tra distese di girasole. La scelta di Pinocchio non è un caso, visto che il personaggio è spesso presente nelle sue opere e in questo caso ricorre 140° anniversario del capolavoro letterario ’Le avventure di Pinocchio - Storia di un burattino’ di Carlo Collodi, alias lo scrittore e giornalista fiorentino Carlo Lorenzini, pubblicato in volume nel 1883. L’opera, intitolata ’Pinocchio nelle campagne marchigiane’, un dipinto a olio e acrilici a basso rilievo su tavola, delle dimensioni di 70x50 cm, è stata molto apprezzata dal comandante provinciale di Fermo, il colonnello Gino Domenico Troiani che, per la circostanza, ha voluto sottolineare la particolare e indefessa vicinanza dell’artista all’Arma dei Carabinieri.