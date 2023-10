Marco Pagliarini diventa diacono

La comunità veregrense si stringe intorno a un altro giovane della cittadina che ha scelto di dedicare la sua vita a Dio e agli altri, seguendo la sua vocazione sacerdotale: oggi Marco Pagliarini viene ordinato diacono. Sarà l’arcivescovo Rocco Pennacchio a celebrare la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria (alle ore 16, è stata prevista anche una diretta streaming su fermo.diocesi.it) durante la quale sarà donato alla chiesa fermana questo nuovo diacono, conferendo il sacramento dell’ordine mediante l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria. Per Marco Pagliarini si tratta di un altro, importante, passo avanti lungo il percorso di vita sacerdotale che scelto di percorrere, in una giornata in cui non gli mancheranno la vicinanza e le preghiere di tutta la comunità che, negli ultimi anni, ha dato un contributo significativo alla chiesa, in termini di vocazioni di diversi giovani del posto.