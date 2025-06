Marco Pellacani si unisce alla Yuasa Battery Grottazzolina per il campionato 2025-2026

Arriva il secondo volto nuovo tra i centrali, quarto in generale, per la Yuasa Battery Grottazzolina edizione 2025-2026. Al centro della rete saranno infatti protagonisti i 210 centimetri di altezza di Marco Pellacani, friulano classe 2004, a lungo seguito dalla Yuasa fin dai tempi in cui militava in B con l’Unitrento, lui scuola Itas Trentino. Un pezzo ambito del mercato che ha scelto Grottazzolina come sua nuova tappa di crescita: "Quando ho saputo dell’interesse di Grottazzolina nei miei confronti ero molto contento – racconta Pellacani - perché è una squadra che nella scorsa stagione mi aveva impressionato molto. Dal punto di vista del livello di gioco hanno fatto un girone di ritorno incredibile, facendo un sacco di punti e vincendo tante partite per essere una squadra neopromossa. La cosa che però mi ha impressionato più di ogni altra è stata la passione che ho trovato, il PalaSavelli è stato quello che mi ha impressionato più di tutti per il calore del pubblico, era veramente assordante, Sono felicissimo di poter far parte di questa società".

Tre finali scudetto disputate per lui nelle categorie giovanili oltre alla maglia azzurra indossata in Under 22 e nelle prossime Universiadi in programma a Berlino dal 16 al 24 luglio cui l’Italia parteciperà con una sorta di "Nazionale B". Non solo volley (tradizione di famiglia, visto che lo hanno praticato anche i genitori) ma anche università visto che è iscritto ad ingegneria informatica: "Ho scelto questa facoltà perché frequentando il Liceo Scientifico avevo una naturale predilezione per le materie scientifiche, sono piuttosto portato per la matematica e la fisica".

E tra qualche settimana sarà a disposizione di coach Ortenzi: "La squadra che si sta creando mi entusiasma molto, perché mi sembra un grande un bel mix tra giocatori di esperienza, che molte situazioni sono capaci di risolverle, e giocatori giovani che hanno molta voglia di dimostrare. Mi pare una combinazione azzeccata in vista del prossimo campionato, che sarà ancora più competitivo di quello passato. Sono molto contento di ritrovare Magalini come compagno di squadra, con lui ho legato molto fin da subito a Trento nonostante lo conoscessi solo da quest’anno. Abbiamo fatto delle bellissime esperienze insieme nella passata stagione ed è diventato un grande amico, lo considero davvero una bellissima persona".

Il secondo campione d’Italia che arriva nel corso di questa sessione estiva alla Yuasa, insieme proprio a Magalini. Entrambi pronti a prendersi ulteriori responsabilità e anche minutaggio.