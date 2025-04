Marco Squarcia incontra bimbi e genitori al teatro Virgili

Si chiama Marco Squarcia, brillante giovane amandolese, attivo in diversi settori fra cui cultura, scuola, oltre che scrittore di libri per ragazzi, fra le sue opere spiccano testi come: ‘L’attiro di più’, ‘Quasi Grandi’, ‘Ti racconto una storia’, ‘Le avventure di Sibillina’ giusto per fare qualche accenno. Opere per le quali ha già ottenuto diversi riconoscimenti a livello nazionale, sarà proprio lui l’ospite di una giornata speciale di presentazione che si terrà domenica all’auditorium ‘Vittorio Virgili’ di Amandola. Infatti, nell’occasione incontrerà bambini, ragazzi e genitori, presentando i suoi lavori. Una bella occasione per scoprire come nascono i testi che catturano le fantasie dei ragazzi, ma soprattutto come queste storie spesso vengano utilizzate attraverso simbolismi e personaggi a raccontare la quotidianità e offrire ai giovani lettori anche degli elementi per imparare a valutare gli aspetti della vita durante la crescita.