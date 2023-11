Marcorè e l’addio vicino:: "Un capitolo molto triste"

di Marisa Colibazzi

Per quanto fosse una decisione nell’aria fin dalla campagna elettorale, la notizia che per Neri Marcorè e Giambattista Tofoni siano arrivati i titoli di coda e che non farà più capo a loro la direzione artistica del Teatro delle Api, ha suscitato un certo clamore. "Restiamo in attesa di capire e conoscere ufficialmente le decisioni della nuova amministrazione (la stagione teatrale sarà presentata domani, ndr) – esordisce l’ex sindaco, Nazareno Franchellucci – ma se questa fosse una decisione definitiva, sarebbe un capitolo davvero triste per chi oggi amministra e per la città". Franchellucci ricorda che in campagna elettorale, gli attuali amministratori "si erano presentati con l’intento di valorizzare le eccellenze elpidiensi, di far emergere ancora di più le qualità della nostra città. Ebbene, se c’è una persona che per qualità artistiche, umane, professionali ci rappresenta in Italia, in Europa e nel mondo, è sicuramente Neri Marcorè. Sin dalla nascita del Teatro delle Api si è speso per essere presente e portare avanti un calendario di livello assoluto". E ancora: "Nonostante non se ne sia mai parlato abbastanza perché Neri, per modestia, mi aveva chiesto di non farlo, ribadisco che ha sempre operato in maniera totalmente gratuita, solo per amore e per il bene della città. E questo è uno dei motivi per cui bisognava considerare di essere fortunati ad avere un Marcorè che, nonostante il grande successo artistico, è rimasto legato alla sua città". L’augurio di Franchellucci "è che le decisioni siano altre. Un atto gravissimo, per il quale mi dispiaccio profondamente perché si perde qualcosa di davvero eccellente. E’ l’ennesima dimostrazione di come questa amministrazione tenda, incomprensibilmente, a cancellare le cose buone fatte finora". Franchellucci non dimentica il condirettore Tofoni: "Persona assolutamente di primo livello nel mondo della musica. Un altro professionista speciale".