Marcorè lancia la volata a Petrini

Prosegue il tour nei quartieri per il candidato sindaco, Paolo Petrini che, l’altra sera, ha fatto tappa a Marina Picena, con un supporter speciale, Neri Marcorè che ha condiviso soprattutto le politiche culturali che Petrini ha in mente per la città. Nel corso della serata, molto partecipata, è stata ribadita la necessità di stimolare e assecondare le idee che provengono dai giovani e che possono portare alla nascita di nuove attività, che vanno sostenute in maniera diretta dall’amministrazione con precise scelte di bilancio "spostando l’attenzione dalle cose alle persone - è il refrain di Petrini – recuperando maggiori risorse da una rinnovata capacità di riscossione. Del resto, accanto alle tante opere già realizzate, si aggiungono i numerosi investimenti già in corso e i circa 20 milioni del Pnrr, per un patrimonio pubblico che richiederà di essere mantenuto". In uno scenario di forte cambiamento, bisogna puntare sulla crescita culturale e su questo punto, ha portato il suo contributo anche Marcoré. Attenzione è stata posta alle esigenze del quartiere: completare la sistemazione di strade, fogne, marciapiedi; urgente la riqualificazione privata per ‘villa Lattanzi’ e pubblica per l’area verde tra la SS16 e via Ungheria e tanto altro ancora.