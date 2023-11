Marcorè non sarà più il direttore artistico del Teatro delle Api

Dopo 15 anni in cui la direzione artistica del Teatro delle Api è stata in capo all’elpidiense Neri Marcorè, attore, conduttore televisivo, cantante, e al condirettore Giambattista Tofoni (deus ex machina di Tam e di tanti altri progetti musicali di valenza nazionale e internazionale), che promuovevano la stagione teatrale e musicale in collaborazione con l’Amat, con l’arrivo della nuova amministrazione, si cambia. La stagione teatrale delle Api che sarà presentata venerdì, non prevede più la presenza del consolidato duo Marcorè-Tofoni, ma rimane in capo alla sola Amat.

Sull’argomento, al momento, il sindaco Massimiliano Ciarpella preferisce non rilasciare dichiarazioni a commento, rinviando tutto al momento della ufficializzazione della stagione ma, di fatto, questo passaggio di consegne era nell’aria fin dalla campagna elettorale (quando non era passato inosservato agli occhi del centrodestra, l’endorsement pubblico di Marcorè a favore del candidato sindaco Paolo Petrini) e, sin dall’insediamento della nuova giunta, a precisa domanda sulla volontà o meno di confermare l’attuale direzione artistica, gli amministratori avevano glissato: "Metteremo mano alla proposta culturale e individueremo le figure migliori per portarla avanti".

Dal canto suo, nel presentare quella che, a questo punto, è stata l’ultima stagione teatrale sotto la sua direzione artistica (per la quale non ha mai ricevuto alcun compenso), a chi gli chiedeva se fosse pensabile la prosecuzione di questa esperienza con l’amministrazione che sarebbe uscita dalle urne, Marcorè aveva risposto: "Se ci sono rispetto e stima reciproca perché no? Chiederò delle garanzie, l’autonomia nelle scelte artistiche e un minimo di budget". Le stesse parole pronunciate dal condirettore Tofoni. E’ ormai evidente che il cambiamento ci sarà anche su questo fronte.

Marisa Colibazzi