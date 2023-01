Marcotulli accusa, il Pd contro attacca

Come era inevitabile, si parla della tortuosa e cervellotica vicenda dell’ex Fim e si solleva un vespaio, ancora di più ora che cominciano a soffiare i venti della campagna elettorale. Il Pd difende il sindaco Nazareno Franchellucci dalle critiche di inazione mosse dal consigliere Giorgio Marcotulli (Fdi), sostenendo che "sono gli enti superiori che non hanno mai avuto la sensibilità di almeno provare, insieme ad amministrazione e proprietà del sito, a dare una soluzione definitiva in funzione della bonifica. E di anni ne sono passati troppi. Lasciamo le strumentalizzazioni politiche alle opposizioni che non hanno mai preso una posizione netta sulla linea da seguire, ad esempio schierandosi contro coloro che si sono battuti per il vincolo e la non demolizione della Cattedrale". Marcotulli, ribadisce: "Non siamo mai stati coinvolti nella costruzione di determinati percorsi per cui non possiamo esprimerci in maniera puntuale, ma vogliamo che questa storia abbia un epilogo. Torniamo a dare la disponibilità per una collaborazione costruttiva. Franchellucci si è limitato ad andare dietro le scelte del privato e, checché ne dica la maggioranza, non ci sono documenti che ribadiscono le posizioni dell’ente". FdI pensa a un consiglio comunale aperto coinvolgendo tutti gli enti preposti per definire un impegno politico intorno alla materia.