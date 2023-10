Marcotulli (Fdi) sull’ex Fim:: "Ulteriore proroga è possibile"

Adesso sull’ex Fim occorre procedere speditamente e arrivare a una decisione sulla ‘cattedrale’, se demolirla o no, in tempo utile, prima del 31 dicembre, data di scadenza della proroga concessa all’accordo di programma relativo alla riqualificazione urbanistica dell’area. L’obiettivo è di avere in mano elementi utili a creare le condizioni per discutere di una ulteriore eventuale proroga dell’accordo di programma (almeno altri 6 mesi), evitando che decada del tutto. La convocazione (al 10 novembre) del tavolo tecnico per un confronto sull’ex Fim, per fare il punto sulle ulteriori indagini sulla ‘cattedrale’ in vista del completamento della bonifica, segna uno step importante secondo Giorgio Marcotulli (capogruppo di Fd’I). "Cominciamo a toccare con mano grosse questioni, come appunto l’ex Fim" consapevole che va tenuta d’occhio la scadenza del 31 dicembre. "Una ulteriore proroga è possibile – afferma – qualunque sia l’esito degli esami sulla ‘cattedrale’, perché in ogni caso questo inciderà sull’accordo di programma. Per la proroga sarà necessario presentare elementi tangibili che siano da supporto alla richiesta di altro tempo". Anche per questo, adesso c’è da aspettarsi una accelerazione dell’iter e non è da escludere che dopo il tavolo tecnico del 10 novembre, venga convocata a stretto giro la conferenza di servizi decisoria.