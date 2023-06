Marcozzi e Bertola in azzurro

Lo scorso fine settimana sì è svolto il “Milano Sumo Open” gara internazionale ad invito alla quale hanno partecipato atleti di varie nazioni straniere. Tra queste Estonia Germania Ungheria, Francia Argentina ed Egitto. Gli atleti del Judo Porto San Giorgio Luca Marcozzi e Maria Bertola sono stati convocati a far parte della rappresentativa dell’Italia e a gareggiare nelle loro rispettive categorie. Marcozzi ha portato a termine una gara brillante nei -85kg conquistando il bronzo e confermando il buon livello di forma in vista dei prossimi Europei. Sempre lo stesso atleta, convocato tra le fila del team italiano, ha vinto l’argento nel quadrangolare contro Ungheria, Francia e Germania. Maria Bertola, tornata nella categoria pesi medi dopo 4 mesi di preparazione fisica, ha ottenuto l’oro nei -80kg. Sempre lei è riuscita ad ottenere un argento nei pesi massimi e un bronzo negli open, chiudendo in bellezza con l’oro contro la Germania nella rappresentativa italiana. Maria Bertola sarà impegnata a fine giugno negli European Games in Polonia, ad ottobre in Giappone per i Mondiali e, ultima gara della stagione, ai World Combat Games in Arabia Saudita.