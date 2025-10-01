Marcozzi riconfermata ad Ancona . Strappa il seggio sul filo di lana

Capolista e volto storico di Forza Italia nelle Marche, Jessica Marcozzi, già consigliera regionale, torna sui banchi ad Ancona grazie alla percentuale di partito, di pochissimo superiore a quella delle Lega. Ecco perché Marcozzi, con i suoi mille e 800 voti, ha avuto la meglio su Alan Petrini, per la Lega, che di voti ne ha presi quasi tremila. Lei, Jessica Marcozzi, ci ha sempre creduto, ha portato qui esponenti del Governo, nei giorni scorsi a Porto Sant’Elpidio è passata la Ministra dell’università Anna Maria Bernini, ha difeso fino in fondo i valori di Forza Italia e ha parato anche colpi importanti. Poco prima del voto il suo nome figurava tra quelli impresentabili alle urne per via di un rinvio a giudizio per fallimento, a cui però ha chiarito di rientrare solo come consulente dell’azienda di famiglia e per una vicenda in via di definizione. Semmai, ha portato avanti i risultati: "Siamo passati da due a sei consiglieri, da uno a due assessori. Questo dimostra che Forza Italia è una forza rassicurante ed attrattiva, il centro del centrodestra, con una linea liberale e concreta". Su tutto, l’esponente di Forza Italia, che ha avuto anche il Ministro Tajani più volte nelle Marche, ha rappresentato il lavoro svolto per portare la Zona Economica Speciale (ZES) anche nelle Marche: "Dal 2021 lavoriamo a questo obiettivo. Il 4 agosto è arrivato l’ok del governo. È un risultato che potrà rilanciare davvero il tessuto produttivo locale. Un aspetto importante sarà inoltre l’estensione della decontribuzione del sud alle Marche, altro traguardo ottenuto grazie a un ordine del giorno approvato in consiglio regionale. Abbiamo inseguito la Zes perché credevamo che fosse giusto: per le dita che cuciono scarpe, per le mani che lavorano la pelle, per le giovani menti che immaginano un futuro nelle nostre campagne e nelle nostre fabbriche. Non celebriamo un’idea, celebriamo il risultato. Ma non basta: ora il nostro impegno sarà quello di accompagnare ogni impresa nel percorso, togliere ogni ostacolo, offrire strumenti concreti, formazione, visione". Battistoni, deputato di Forza Italia e segretario regionale delle Marche, parla di risultato importante: "All’inizio non tutti davano per scontata una conferma di questa coalizione, invece abbiamo dimostrato che la validità del lavoro svolto, unita soprattutto alla concretezza delle nostre proposte, ha fatto la differenza. Al contrario di chi faceva campagna elettorale con slogan, i marchigiani ci hanno premiato".