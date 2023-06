Marcozzi: "Vongolari, che sia l’ultima proroga"

"Una nuova proroga. Ma che sia l’ultima". Così in una nota la capogruppo regionale di Forza Italia, Jessica Marcozzi, in merito alla proroga approvata dall’amministrazione regionale sulla pesca dei molluschi bivalvi. "Oggi (ieri; ndr) in aula infatti è approdata la pdl 201 del consigliere Andrea Putzu – spiega – . Il termine fissato dal regolamento regionale 19 ottobre 2009, sulla gestione e tutela dei molluschi bivalvi, già prorogato al 30 giugno 2023 con la proroga dei termini di disposizioni transitorie inerenti la pesca dei molluschi bivalvi, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2024".

"Che questa sia l’ultima proroga – rimarca la Marcozzi – quando sedevo tra i banchi dell’opposizione, nel corso della passata legislatura mi sono battuta affinché la categoria dei vongolari potesse avere delle certezze sui compartimenti della pesca. Da troppo tempo si va avanti a colpi di proroghe. I vongolari, una categoria che ha già dimostrato ampiamente senso di responsabilità imponendosi autonomamente delle limitazioni di pesca, devono avere certezze. E la politica non può esimersi dal fornirle. Ci sono passati due anni e mezzo di amministrazione ed è ora che si arrivi al dunque definendo una volta per tutti la ripartizione marittima della pesca dei molluschi bivalvi. Abbiamo anche studi scientifici certificati di avvalerci per arrivare a una definizione della questione. Non si può più attendere o rimandare".