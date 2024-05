Mare e spiagge top. La costa fermana fa il pieno di azzurro. Ecco le Bandiera Blu

Un lungomare unico, da Pedaso a Porto Sant’Elpidio, che si tinge di blu. È la costa fermana che conquista compatta la bandiera blu, il marchio di qualità delle acque e delle spiagge, Fermo è Bandiera Blu 2024 per la nona volta consecutiva, Porto San Giorgio conferma la conquista ritrovata lo scorso anno e torna Porto Sant’Elpidio che l’aveva persa. Conferma anche per Pedaso e Marina di Altidona, a raccontare di un luogo dove è bello vivere e bellissimo fare una vacanza. Ieri mattina l’assegnazione nel corso della cerimonia alla Sala Convegni del CNR a Roma. Per Fermo erano presenti l’assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Ciarrocchi ed i consiglieri comunali Giulio Cesare Pascali e Stefano Faggio. L’evento è come sempre organizzato da Fee Italia, con il quale ai Comuni viene attribuito questo riconoscimento sulla qualità delle spiagge, in funzione della pulizia delle acque e dell’efficienza dei servizi. L’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione con il Sindaco Paolo Calcinaro che ha sottolineato che si tratta della "nona Bandiera Blu di seguito per questa amministrazione. Un percorso che non è facile e non è scontato ma che dà i suoi frutti con questo risultato e che è foriero poi di turismo. Grazie al lavoro degli uffici e di Pierpaolo Ferracuti".

Per mantenere il risultato occorre garantire certi standard, servizi di pulizia, raccolta rifiuti, anche spazi per i cani in spiaggia e, appunto, il mare blu: "Un riconoscimento che si ottiene rispettando rigorosi criteri e con un lavoro costante e continuativo. Ringrazio l’ufficio ambiente e l’Asite per il risultato conseguito e voglio fare una menzione a Pierpaolo Ferracuti, il nostro referente, che mette tanto impegno nella predisposizione della candidatura. Un premio che attesta l’attenzione per le nostre spiagge ed i servizi che crescono, spiega l’assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Ciarrocchi. Un colore azzurro che vale come un’ottima pubblicità, per una sia sempre più città vocata al turismo e all’accoglienza, ha aggiunto l’assessore al turismo Annalisa Cerretani. Sono 236 le località costiere italiane che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2024, dieci in più dell’anno scorso. Vessillo che quest’anno, per la 38/a edizione, sventolerà su 485 spiagge con mare, che corrispondono a circa l’11,5 per cento di quelle premiate a livello mondiale. Per Porto San Giorgio, il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore all’Ambiente Fabio Senzacqua hanno commentato: "Questo ambito vessillo torna a sventolare sulla nostra città per il secondo anno consecutivo dopo diverso tempo di assenza, ha detto Vesprini, Ciò è la testimonianza del nostro continuo ed incessante lavoro per mantenere alti gli standard qualitativi richiesti dalla Fee. La bandiera è un orgoglio per tutti i sangiorgesi". Aggiunge Senzacqua: "Siamo riusciti ancora una volta a centrare l’obiettivo nonostante le complessità dei parametri della Fee. Di recente è inoltre cresciuto l’impegno dell’Amministrazione comunale in favore dell’educazione ambientale, con iniziative specifiche portate avanti assieme al centro La Marina Ecoidee in favore della conoscenza del mare, della sua storia e delle sue ricchezze".

Per Pedaso si tratta del 12esimo anno di bandiera blu, come spiega il vice sindaco Giuseppe Galasso: "Grande soddisfazione per noi, è un impegno importante rispettare tutti gli adempimenti imposti dalla Fee e resta uno stimolo per seguire sempre una linea ambientale e sostenibile. Un risultato che ha una valenza significativa anche in prospettiva di importanti investimenti, già finanziati, per la difesa della costa che cambieranno il volto della spiaggia pedasina". Conclude la sindaca di Altidona, Giuliana Porrà: "Un importante riconoscimento che qualifica il nostro paese non solo dal punto di vista ambientale ma per i numerosi servizi che organizziamo per i turisti e per i residenti".