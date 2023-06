Mareggiate e piogge L’Asite in campo per ripulire le spiagge

Mezzi in azioni sin dalle prime ore del giorno, uomini all’opera. L’Asite è intervenuta per ripulire arenili e spiagge dell’intero lido fermano interessati dai risultati delle mareggiate.

Un’operazione che avviene già per la terza volta, la prima un mese fa per preparare le battigie alla nuova stagione, poi l’intervento seguito alle piogge di metà maggio e ieri, dopo che il mare ha rigettato altro materiale. Un lavoro importante sottolineato dal sindaco, Paolo Calcinaro, che spiega come a distanza di due settimane, il mare ha ributtato detriti importanti "ricoprendo la battigia anche se in maniera limitata. Ovviamente Fermo Asite è prontamente intervenuta già stamattina". Il sindaco auspica che tutti si mettano in gioco evitando polemiche inutili: "Mi complimento con Asite per quanto fa e per come interviene. Questo fenomeno nei prossimi giorni potrebbe tornare, ma tutti insieme, pubblico e privato, possiamo fronteggiarlo, se aspettiamo comodi a scrivere poche ore dopo non si va lontano".

Anche per l’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi si è trattato di una situazione eccezionale coperto ieri nella maniera migliore dall’Asite: "Lo staff della Fermo Asite da anni si fa apprezzare per un servizio di pulizia spiaggia impeccabile ed invidiabile, che sempre con tempestività interviene per la sistemazione del litorale e che invece ieri ha letto con amarezza che un concessionario invece di collaborare o magari anche solo informarsi, ha colto l’occasione per un imprevisto accumulo di detriti provenienti dal mare a causa delle pioggia del giorno precedente per polemizzare".