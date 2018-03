Montegiorgio (Fermo), 14 marzo 2018 – Effettuata l’autopsia sul corpo di Maria Biancucci, la 79enne ritrovata morta, legata mani e piedi, nella sua abitazione nelle campagne di Montegiorgio. L’esame ha chiarito definitivamente le cause della morte come conseguenza dell’incaprettamento subito dalla donna durante una rapina in casa.

Nella tarda mattina, una volta ultimati gli accertamenti cadaverici, i carabinieri hanno sequestrato gli indumenti intimi della 79enne, una catenina d’oro e il pigiama che indossava al momento del decesso. Il materiale sarà consegnato al Ris nel tentativo di estrarre tracce organiche e di dna appartenenti all’assassino o agli assassini. Nel pomeriggio la Procura dovrebbe concedere il nullaosta per la sepoltura della donna e restituire la salma alla famiglia.