Maria Lina Vitturini si candida: dopo il no di Fdi, va con la Lega

Aveva fatto sapere di volersi candidare con il suo partito, Fratelli d’Italia, e di non avere alternative in questo. E invece, la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Maria Lina Vitturini, alla fine, incassato il no di FdI, si candida con la Lega alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre prossimi. L’ufficializzazione della candidatura è arrivata ieri mattina, a Roma, dopo la stretta di mano con il Segretario federale della Lega, Matteo Salvini.

"Ho deciso di candidarmi con la Lega perché il Partito mi ha dato carta bianca su temi a me molto cari e su cui mi impegno da anni, come il sociale e, ovviamente, le Pari Opportunità - queste le dichiarazioni di Vitturini - resto nella coalizione di centrodestra a sostegno del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, molto felice per questa mia decisione. II rapporto con FdI restano buoni ma, sinceramente, non condividevo la linea di alcuni esponenti del Partito. La Lega mi ha accolto benissimo e ho intenzione di continuare sul solco del grande lavoro intrapreso, con tutte le mie forze. Il mio motto è, non a caso, "Operosità".

"Sono davvero contenta dell’ingresso di Maria Lina Vitturini nella Lega ma soprattutto, aggiunge l’onorevole Giorgia Latini, segretaria regionale della Lega, dell’apporto professionale e politico che potrà dare al Partito. Un curriculum d’eccezione, il suo, potrà essere la persona più indicata per ricoprire il ruolo di responsabile regionale del Dipartimento Pari Opportunità della Lega, portando avanti tutte le iniziative messe in campo in questi anni". Aggiunge Mauro Lucentini, segretario vicario regionale della Lega: "Con la candidatura di Maria Lina Vitturini ci confermiamo Partito del territorio. Con lei andiamo a colmare un gap sulla città di Fermo ma le sue competenze saranno al servizio di tutta la regione Marche".