Maria Teresa Eleuteri racconta la maternità

Una mostra per raccontare gli infiniti colori e le sfumature della maternità. È stata inaugurata nei giorni scorsi, alla presenza degli amministratori comunali, la mostra di Maria Teresa Eleuteri, nei locali di Palazzo dei Priori. A introdurre i numerosi visitatori il curatore dell’esposizione, Walter Scotucci, che ha sottolineato come la tematica della maternità sia centrale in ogni epoca: "Nel periodo nel quale il mondo celebra la "Natività di Cristo", il tema della Maternità proposto dall’Artista Maria Teresa Eleuteri, nella mostra allestita nel più importante Palazzo della Città di Fermo si pone come riflessione quanto mai necessaria. La sua è un’interpretazione personale in chiave poetica, il suo è un progetto espositivo ricavato dal vasto repertorio creativo della pittrice con il quale oggi si propone in una serie di interpretazioni del tema sacro e familiare della Maternità nel quale si possono ravvisare varie citazioni e colte interpretazioni". Il Sindaco Paolo Calcinaro e l’Assessore alla Cultura Micol Lanzidei hanno evidenziato come la mostra di Maria Teresa Eleuteri sulla Maternità arricchisce il calendario degli eventi nel periodo natalizio. Il percorso espositivo articolato attraverso il mondo personale e collettivo della nascita, ripercorre emozioni, sentimenti e bisogni espressi fin dall’epoca arcaica. Sonia Capeci, presidente dell’Auser provinciale, ha raccontato il percorso artistico della Eleuteri, formatasi all’Accademia di Belle Arti di Macerata. La mostra sarà visitabile fino al 20 gennaio dalle 16 alle 18 (al mattino solo su appuntamento).

Info: 339.1835146