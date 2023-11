Mariani saluta il Comune dopo 41 anni: è in pensione

Con la fine del mese di ottobre, si è conclusa anche la carriera professionale di Solitario Mariani (per i più Solì) che, da ieri è andato ufficialmente in pensione e, dopo 41 anni di onorato servizio nel Comune, potrà finalmente riappropriarsi del suo tempo e gestirlo a suo piacimento. Mariani è stato assunto in Comune come agente della Polizia Locale, ruolo che ha svolto per parecchi anni, prima di lasciare la divisa e passare all’ufficio commercio ed economato e, successivamente, alla ragioneria dove, negli ultimi 10 anni, si è occupato dell’ufficio paghe, personale e tributi diventando una figura di riferimento per i colleghi e per gli utenti. Un dipendente preparato e meticoloso nello svolgere il suo compito che, nel corso degli anni, si è fatto sempre benvolere. A lui è stata consegnata la pergamena ricordo con la speciale dedica: "Per la serietà, competenza e dedizione con cui ha sempre svolto la sua attività professionale". "Solitario si è distinto per queste sue caratteristiche – il saluto del sindaco Alessio Pignotti – e il suo è stato un lungo, meraviglioso viaggio sempre all’insegna dell’impegno e della passione. Lo ringrazio e formulo i migliori auguri di un sereno pensionamento".