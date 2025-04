Marijuana fatta in casa: nei guai 50enne

Nessuno poteva immaginare che l’eccessivo consumo di energia elettrica fosse collegabile ad una vera e propria coltivazione di marijuana ma la Guardia di Finanza sì. Era stato proprio da quell’attenta analisi che era partita un’indagine culminata con la scoperta della piantagione di canapa indiana e del laboratorio gestiti da un 50enne di Monte Urano. L’uomo è finito alla sbarra e, a conclusione del processo, è stato condannato a tre anni di reclusione per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Nel corso delle varie udienze sono stati ascoltati diversi consumatori e gli investigatori delle Fiamme Gialle che hanno ricostruito le indagini che avevano condotto al blitz. Blitz che era scattato quando un sopralluogo degli uomini della Guardia di Finanza, eseguito nelle ore diurne, aveva permesso ai di intravedere delle piante di canapa indiana, nascoste sul retro dell’abitazione e occultate dietro un telo scuro. La seguente perquisizione domiciliare aveva consentito di rinvenire 36 piante di marijuana, in avanzato stato di maturazione, proprio nel giardino, sul retro dell’immobile. Inoltre, in una stanza della casa, i militari si erano imbattuti in un vero e proprio laboratorio per la produzione di sostanze stupefacenti. Le serre, utilizzate nei mesi invernali, erano dotate di un artigianale sistema di riscaldamento e aerazione provvisto di timer per l’accensione e lo spegnimento automatico, che manteneva costante la temperatura interna grazie alla presenza di lampade riscaldanti e riflettori. La stanza accanto, invece, era utilizzata per l’essicazione delle piante già pronte per l’uso, mentre la soffitta serviva per le fasi di coltivazione e crescita. Le ricerche, condotte anche con le unità cinofile antidroga, avevano consentito di sequestrare, oltre alle 36 piante, anche 222 grammi di marijuana.