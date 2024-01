Marijuana nell’alloggio ’occupato’

Due persone denunciate, marijuana e un coltello sequestrati. E’ questo il bilancio del servizio interforze a Lido Tre Archi e a Porto Sant’Elpidio, coordinato dalla questura. L’attenzione è stata rivolta, come sempre, alla prevenzione dei reati di maggiore allarme sociale, tra cui quelli predatori e quelli relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. La collaborazione con di tutta la cittadinanza ha inoltre consentito di mettere in sicurezza uno stabile occupato a Porto Sant’Elpidio. All’interno erano presenti chiari segni di bivacco e, nascoste nel soqquadro della stanza, gli agenti hanno ritrovato due buste del peso di sette grammi contenenti marijuana. Denunciato poi uno straniero per porto abusivo di armi, in quanto trovato in possesso di un coltello mentre viaggiava in auto.