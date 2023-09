Marina al contrattacco: "Proroga dovuta"

La società Marina non solo respinge con forza e convinzione la decadenza della sua concessione demaniale dichiarata dal Comune, ma rilancia sostenendo che le sia dovuta la proroga sia in termini logici che di legge. Noi riteniamo di essere assolutamente nella legalità con il Cda della società Marina spa che è composto prevalentemente da due soci: Marinedi e Paola Renzi e che ha ottenuto con la sua gestione risultati eccellenti: "ll contenzioso con il Comune è dovuto a tutta una serie di errori o cattive interpretazione di leggi e sentenze da parte del Comune, su cui ricadono le maggiori responsabilità". Il presidente della società Marina, ingegnere Renato Marconi in conferenza stampa per fare il punto della situazione dei rapporti con il Comune e dello stato della sua società alla vigilia dell’udienza al Tar (il 5 settembre) del ricorso presentato contro la decadenza della sua concessione dichiarata dal Comune. Il presidente appare molto sicuro di sé e delle sue ragioni da ritenere di avere delle ottime chance di successo nel contenzioso con l’Ente. In merito agli errori del Comune cita il canone del 2019 che riconteggiato ha comportato 100mila euro di meno. Ma di errori ce ne sarebbero molti altri per cui esigeranno che quando un ente gestisce una concessione lo faccia applicando le leggi: "Chiederemo questo all’infinito, lo chiederemo ai Comuni, lo chiederemo ai Tribunali" dice l’ingegnere per poi spiegare che la legge debba prevedere la revisione del canone, sia in termini quantitativi che di durata, quando una concessione non si è potuta rendere completamente operativa per ragioni dovute a terzi e soprattutto a Comune. A questo punto Marconi ricorda che nel 1982 l’obiettivo dei promotori della struttura portuale era la costruzione sull’area portuale di 120.000 metri quadrati di superfice, mentre il piano regolatore adottato un anno fa ne prevede solo un terzo. Allora, considerando che restano 8 anni al termine della concessione costruire per20 milioni di euro edifici per poi darli in affitto o venderli per 8 anni non ha senso. In questo momento non c’è alcuna convenienza da parte di nessuno a realizzare fino a quando non si ha una proroga. L’ingegnere sostiene che dal 1982 ad oggi si sono persi 32 anni di tempo non potendo costruire in assenza di un piano regolatore. Teoricamente bisognerebbe prorogare la concessione di 32 anni per avere lo stesso effetto originario del 1982: "Nel caso non si volesse fare la proroga – la chiosa di Marconi - e la concessione decadesse debbono pagare la differenza. La concessione che fu data era un patto un patto tra lo Stato e il privato che ha investito doveva fare determinate cose che non ha potuto fare a causa dello “Stato”, nel caso specifico del comune, a questo punto deve essere risarcito la corrispondenza tra 32 anni di proroga e il valore del danno è esattamente 48.166.000

Silvio Sebastiani