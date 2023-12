Marina-Comune, battaglia a colpi di sentenze

"Fugit irreparabile tempus" dicevano i latini. Citiamo il detto con riferimento al mese già trascorso da quando una sentenza del Tar delle Marche sospendeva le cagnare tra il Comune e la società Marina concessionaria del porto costringendo l’uno a ritirare la dichiarazione di decadenza della concessione demaniale dell’altra e questa a consegnare una polizza fideiussoria a copertura dei 970.000 euro di canoni demaniali non versati. La positività dell’operazione condotta dal Tar ha riguardato soprattutto il fatto di aver messo l’impianto portuale al riparo dai rischi della speculazione, di cui non sono mancati segnali anche significativi. La mancanza di una gestione seria e responsabile della struttura portuale non potrà che favorirli. Ma la questione è tutt’altro che risolta se si pensa che la sospensiva del Tar dura fino al 17 luglio. Dopo? Facile intuire che molto probabilmente ricomincino le cagnare. A meno che nel frattempo, e riteniamo sia la cosa più giusta da fare, si metta da parte dei contendenti tutto quello che può essere divisivo e perseguire quello invece che può unire, risanando una volta per tutte il passato e senza stare lì ad attendere i risultati dei tanti ricorsi alla magistratura che ogni volta possono accontentare gli uni e scontentare gli altri e viceversa. A questo proposito è recente una sentenza della Corte di appello favorevole alla società Marina a cui si riconosce che i lavori di dragaggio da essa effettuati nel 2010 e nel 2013 non erano di sua competenza bensì di Comune e Regione per cui spetta a loro pagarli. Si tratta di 400.000 euro che Comune e Regione dovranno tirar fuori metà ciascuno.

Fa una certa impressione ricordare che il presidente della società Marina, ingegnere Renato Marconi, in presenza della dichiarazione di decadenza della concessione affermò che la quantificazione economica per il risarcimento dei danni subiti e subendi era fissata in 48.166,619 ed era precisa e basata su calcoli incontrovertibili derivanti dal mancato guadagno causato dai ritardi nell’approvazione per quaranta anni di un valido strumento urbanistico essenziale e necessario per poter avviare i lavori di costruzione delle infrastrutture commerciali e dei servizi a completamento del Progetto approvato". Non sta a noi fare una valutazione di quanto dichiarato. Ci sembra solo di poter dire che rivendicazioni di tal genere siano distanti da una volontà di pacificazione.

Silvio Sebastiani