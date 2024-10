Marina continuerà a gestire il porto: "Vogliamo offrire garanzie e stabilità"

La Giunta municipale ha deciso che, in attesa della sentenza di appello fissata per il 14 gennaio 2025, il Marina potrà continuare a gestire i servizi essenziali necessari al funzionamento dell’infrastruttura. Ha inoltre previsto una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del porto che includerà anche una proposta tecnico-economica per lo sviluppo dell’area portuale. Per quanto riguarda la fase transitoria prima della conclusione della procedura di gara, l’Amministrazione ha incaricato gli uffici di valutare l’opzione migliore per garantire la gestione temporanea del porto. Tra le ipotesi: la gestione diretta da parte del Comune, la gestione tramite una società partecipata, l’affidamento a soggetti esterni. Sulla questione è intervenuto anche l’assessore Fabio Senzacqua, che ha dichiarato: "Le misure adottate sono fondamentali per garantire la continuità operativa del porto, evitando che situazioni di incertezza generino ulteriori disagi per i diportisti. Con tali indirizzi vogliamo offrire garanzie e stabilità a tutti coloro che operano all’interno del porto. Gli stessi mirano a preservare la continuità operativa e a promuovere uno sviluppo sostenibile del porto, in attesa della conclusione delle vicende legali e amministrative attualmente in corso".

"Questa scelta ci consente di guardare al futuro, mettendo le basi per un progetto di lungo termine strategico per la crescita economica e turistica della nostra città", conclude Vesprini.