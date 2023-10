Marina, la scadenza di sgombero si avvicina

"Quali decisioni intende prendere l’Amministrazione in merito alla proposta di componimento bonario avanzata dalla società Marina di Porto San Giorgio srl". E’ il punto di domanda che i consiglieri comunali di minoranza rivolgono al sindaco, Valerio Vesprini, tramite un’interrogazione che è all’odg del Consiglio comunale convocato alle 19,30 del 19 ottobre prossimo. La società Marina sta cercando di trovare una via d’uscita rispetto alla decadenza della concessione demaniale decretata nei suoi confronti lo scorso 27 settembre dal Comune per il mancato pagamento di canoni fino a circa 970.000 euro.

Alla proposta di componimento bonario l’Ente non ha dato finora nessuna risposta, pertanto resta valido quanto sancito, cioè la decadenza della concessione con l’obbligo di sgombero della struttura e la sua riconsegna entro il 23 novembre. La società si è rivolta al Tar chiedendo l’annullamento del decreto, previa sospensiva, che non le è stata concessa con fissazione dell’udienza per la discussine del merito al 25 ottobre.

Resta l’obbligo di sgombero e la riconsegna della struttura entro il 23 novembre: "Non abbiamo preso ancora nessuna decisione in proposito" rimarca il sindaco Valerio Vesprini. Ma delle idee ve le sarete pur fatte: "Intanto, tengo a precisare che non si tratta di effettuare una scelta di carattere politico, bensì di natura giuridico amministrativa". E cosa dirà in Consiglio comunale in risposta all’interrogazione? "Che la politica, appunto, non c’entra proprio nulla e che prenderemo una decisione sulla base delle risultanze a cui sarà giunto l’avvocato a cui abbiamo affidato la pratica".

Non fa cenno il primo cittadino alle ipotesi sviluppatesi, con annesse polemiche, rispetto a chi potesse essere affidato il porto nel caso che la decadenza della concessione si concretizzasse. Al Comune che lo gestirebbe attraverso la partecipata Sgds? Oppure frastagliare la concessione in parti di minori dimensioni e quindi meno costose da mettere all’asta per l’affidamento a funzioni distinte e diverse. Tra le proposte prospettate dalla società per la transazione: rideterminazione delle aree oggetto di concessione; riconoscimento ai fini del conteggio annuale del canone della non applicazione delle superfici occupate da impianti di difficile rimozione; nel calcolo del canone la non applicazione per 41.186,82 metri quadri di superfici sprovviste di titolo urbanistico; pagamento immediato di 208.477,42 euro ; presentazione di fideiussione; proroga di 32 anni della concessione.

Silvio Sebastiani