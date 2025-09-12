Marina, Marconi torna in pista

"Cacciato dalla porta prova a rientrare dalla finestra": è un po’ questa la considerazione un po’ malevola che potrebbe sorgere nell’apprendere che l’ingegner Renato Marconi presidente della società Marina che ha perduto la gestione del porto turistico per la decadenza della concessione demaniale ha presentato istanza per conto della società Marinedi (Gruppo di cui è presidente e che gestisce già 14 porti) chiedendo l’ottenimento di una concessione demaniale marittima di durata di cinquant’anni per lo sviluppo di una infrastruttura dedicata alla nautica da diporto nell’ambito del comune di Porto San Giorgio.

L’istanza è stata notificata a Comune agenzia del demanio e Regione. L’iniziativa di Marconi è destinata a suscitare non poca sorpresa negli ambienti politici ed imprenditoriali, oltreché tra i cittadini’ e quasi sicuramente ravviverà tante polemiche che sulla gestione del porto hanno infuocato gli ultimi due anni e che hanno visto l’una contro l’altra armata la società Marina e l’amministrazione.

Se l’intenzione di Marconi è di sostituire l’attuale gestione del porto, riacquisendola, è probabile che si troverà di fronte ad un muro invalicabile frapposto dall’amministrazione.

Lui intanto, dando segno di buoni propositi, ha accompagnato l’istanza con un programma dettagliato che intende realizzare nel caso dell’accoglimento della stessa a cominciare dalla riqualificazione complessiva dell’attuale porto, con il rilancio di un’infrastruttura ribattezzata Porto San Giorgio Marina.

Nel dettaglio, l’istanza riguarda 229.768 metri quadrati complessivi, tra specchi acquei e aree di pertinenza, con investimenti legati sia al miglioramento dei servizi per i diportisti, sia alla manutenzione delle strutture esistenti.

Dal canto suo, l’Agenzia del Demanio ha chiarito che la competenza per questo tipo di procedimenti è in capo al Comune. È dunque l’Amministrazione sangiorgese a doversi esprimere sull’istanza in questione.

Da un lato dunque c’è la assoluta necessità di rilanciare una struttura che rappresenta una delle porte d’ingresso più importanti per il turismo locale, dall’altro la consapevolezza che un affidamento di lungo periodo richiede decisioni che devono essere ponderate e condivise.

Ora la palla passa al Comune sangiorgese, chiamato a verificare i contenuti dell’istanza e ad avviare il percorso amministrativo che porterà alla decisione finale. L’attesa per la vicenda che si respira in città, è alta: l’eventuale concessione cinquantennale segnerebbe infatti una svolta decisiva per il futuro del porto e, con esso, per l’intero sviluppo costiero.

Silvio Sebastiani