Marina Palmense Ok ai lavori per la palestra

Da ieri mezzi e uomini della ditta ’F.lli Loiudice’ hanno dato il via al cantiere per la realizzazione della nuova palestra di Marina Palmense, lavori per realizzare un nuovo impianto sportivo polivalente polifunzionale indoor, in un’area di proprietà comunale, dove poter praticare diversi sport, dal calcetto alla pallavolo al basket.

Sono fondi Pnrr, spiega il sindaco Calcinaro, che va a migliorare la vita del quartiere: "Marina Palmense ha visto negli ultimi mesi la realizzazione della rotatoria all’incrocio con Torre di Palme, grazie a Anas, Provincia e Comune, il prolungamento della pista ciclabile, con il terzo tratto di più di 100 metri (nell’ambito degli interventi ’volti all’efficientamento energetico e allo sviluppo territoriale sostenibile’ finanziato con fondi Pnrr) che passa davanti al box pescatori, che si è sommato a quello già realizzato di circa 300 metri". "Un’opera che dimostrerà l’ulteriore crescita del quartiere, una palestra che sarà un nuovo passo per Marina Palmense, sarà funzionale e di grande utilità per l’intera città, un impianto per la socializzazione e l’aggregazione di famiglie, bambini e giovani", ha invece sottolineato il vice sindaco Mauro Torresi. Il progetto della nuova palestra prevede che l’impianto sarà dotato di oltre 90 posti, sarà composto da due blocchi, uno per ospitare le attività sportive e l’altro i servizi, spogliatoi atleti e arbitri, uffici e infermeria. L’assessore Scarfini ricorda che nel 2022 alla struttura è stata riconosciuto da parte del dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il finanziamento di un milione e 300 mila euro, a seguito di manifestazione di interesse che il Comune aveva presentato, a questa somma si sono aggiunte risorse riconosciute per l’affidamento a gara prima della fine del 2022 per cui l’importo totale ora è di oltre il un milione e 700 mila euro.