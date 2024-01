Marina Picena ’forma’ nuovi cuochi

Festa o sagra di paese che vai, è immancabile la sosta agli stand gastronomici, linfa vitale dei bilanci di associazioni e comitati festeggiamenti, dove squadre di cuochi amatoriali e volontari affrontano impegnativi tour de force davanti ai fornelli della festa, preparando pietanze tipiche della tradizione culinaria. Accade ovunque, anche a Marina Picena dove, dovendo rimpinguare il gruppo della cucina e, perché no, dovendo dare il via a un necessario ricambio di chi sta davanti ai fornelli, l’associazione di quartiere ha promosso un corso di cucina specifico ‘per feste di quartiere’. Una simpatica trovata per invogliare la gente a partecipare alla vita dell’associazione, dando una mano a ‘spignattare’ in cucina, affiancando una generazione di cuochi con tanta esperienza alle spalle e, perciò, anche ‘diversamente giovani’. Consapevoli di questa esigenza, al quartiere Marina Picena hanno avuto un’idea originale: per reclutare e formare le nuove leve hanno deciso di mandarle a scuola. Letteralmente. Il corso di cucina per le feste, infatti, è un ‘vero’ corso che si terrà nei locali dell’enogastronomico dell’istituto d’istruzione superiore ‘Urbani’ e gli iscritti (almeno una decina, ma appena diffuso l’avviso si sono subito fatte avanti cinque signore) saranno seguiti da docenti dell’alberghiero, utilizzeranno attrezzature della scuola e saranno affiancati da una delegazione dello staff cuciniero di Marina Picena che porterà la propria esperienza operativa delle feste. Il tutto a titolo gratuito, visto che lc’operazione formativa è un investimento dell’associazione di quartiere presieduta da Alessandro Migliore (convinto promotore dell’iniziativa, forse per deformazione professionale, essendo un dirigente Cna Marche): "L’obiettivo è integrare il vecchio gruppo (13 donne e un uomo, il ‘mastro chef’ Fausto Boccaccini) con uno nuovo. La richiesta è venuta dagli attuali addetti alla cucina che sono ormai in età avanzata. C’è bisogno di forze nuove, in cucina e non solo". Come funzionerà il corso? "Consiste in una lezione di 4 ore (20-24) a settimana per 5 settimane consecutive. La dirigente scolastica, Laura D’Ignazi, ha accolto con piacere questa iniziativa, mettendo a disposizione un paio di docenti e i materiali. I costi sono a carico dell’associazione che chiederà ai corsisti la disponibilità di cucinare alle feste". Al termine del corso sarà rilasciato un attestato da abbinare all’Haccp. L’intenzione è di dare il via a febbraio "con almeno 10 adesioni ma – chiude Migliore - dovessero arrivarne di più, non le faremo scappare".

Marisa Colibazzi