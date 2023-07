Marina Picena (Porto Sant'Elpidio): Migliore è il nuovo presidente, rinnovato il direttivo

Avvicendamento al vertice dell’associazione di quartiere Marina Picena: il nuovo presidente è Alessandro Migliore che prende il posto dell’uscente Massimo Massi che diventa vice insieme a Michele Vesprini; segretaria è Silvia Moreschini mentre tesoriere è Cristina Capparuccini. Parzialmente rinnovato anche il direttivo con molti volti nuovi che si integrano con chi ha guidato il sodalizio dall’inizio e con chi lo ha fatto nel recente passato. Tanti i temi su cui intendono concentrarsi presidente e direttivo: sicurezza e degrado urbano; progettazione e gestione del patrimonio pubblico; monitoraggio costante delle situazioni ‘anomale’ quali ville abbandonate e abitazioni irregolari; viabilità del quartiere da rivedere; percorsi sicuri di collegamento per Villa Baruchello, pineta, scuola elementare, campo da calcio ‘Belletti’; impostazione di vie a senso unico per necessità di parcheggi; attenzione al progetto di villa Baruchello e della pineta. Saranno portati avanti corsi di formazione, seminari e incontri, iniziative di intrattenimento a partire dalla festa di quartiere. "Il nuovo direttivo agirà per deleghe – afferma Migliore – per rapportarsi con il Comune e gli altri quartieri, per la comunicazione, l’organizzazione di iniziative, uso della sede e collaborazione con il Cag, per il tesseramento, per la convenzione con i locali del quartiere oltre che per il monitoraggio delle opere pubbliche. C’è necessità di essere ascoltati, sia come associazione che come cittadini per arrivare alla soluzione dei problemi". Auguri di buono lavoro al nuovo direttivo sono giunti dall’assessore con delega ai quartieri, Andrea Balestrieri.

m. c.