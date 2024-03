Marina Picena sforna nuovi cuochi

Si è concluso l’originale corso ‘A scuola di cucina’ promosso dall’Associazione di Quartiere Marina Picena in collaborazione con il polo scolastico ‘Urbani’. Dinanzi alla carenza di residenti che partecipano all’attività dell’Associazione e considerato che occorre anche dare il via a un ricambio generazionale, il direttivo del quartiere Marina Picena ha pensato di ‘formare’ nuovi cuochi e non di farlo in maniera approssimativa, ma affidandosi a professionisti. Di qui il coinvolgimento dell’indirizzo enogastronomico dell’Urbani che ha messo a disposizione cucina e docenti (i costi a carico dell’Associazione) che hanno tenuto i corsi a una decina di residenti. "Il corso serviva anche per rinnovare il gruppo di cuochi, integrando il team ormai storico e rodato e consolidato dopo anni di attività durante le sagre e le feste, con new entry. E’ stata una bellissima esperienza – commenta l’Associazione – e avremo aiuto in più per le prossime iniziative".