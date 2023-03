"Marina, siamo creditori e non debitori"

"Noi riteniamo di essere creditori e non debitori". Il presidente della società Marina di Porto San Giorgio spa, ingegnere Renato Marconi, contesta la decisione del Comune di avviare la procedura della decadenza dalla concessione demaniale della società per il mancato pagamento dei canoni. Reagisce in maniera pacata ma decisa il presidente e preannuncia un ricorso al Tar, evidenziando che: "Dal 2007 per il canone abbiamo versato in più oltre 800 mila euro. Non abbiamo perseguito le vie giudiziarie perché c’era una possibilità di riequilibrare la situazione senza ricorrervi. Noi l’abbiamo attivata, mentre il Comune, prima con il sindaco Nicola Loira, poi con Valerio Vesprini non ha inteso seguirci su questa strada che il codice della navigazione prevede per la revisione del canone e la proroga della concessione. Noi l’abbiamo imboccata da due anni ottenendo quattro mesi fa tre sentenze favorevoli dal Consiglio di Stato che ci ha dato ragione su una prima interpretazione”. Di conseguenza il canone che 10 anni fa ammontava a 290 mila euro in un primo tempo sarebbe stato ridotto a 200.000. Ma, secondo il presidente Marconi, quello vero dovrebbe aggirarsi sui 120 mila euro, per cui dal 2007 la società come già detto, avrebbe versato in più oltre 800 mila euro, per cui sarebbe “in credito e non in debito". “Oltreché per una corretta determinazione del canone – prosegue Marconi - la società Marina ha attivato la procedura per chiedere la proroga della concessione perché solo l’anno scorso, dopo 42 anni, abbiamo avuto il nuovo piano regolatore per lo sviluppo del porto, quindi per 42 anni non abbiamo potuto fare quello che era contemplato dalla concessione originaria. Per questo nella norma attivata è anche previsto che la concessione deve essere prolungata per gli anni necessari a far riequilibrare il conto economico del concessionario. È evidente che non procedendo questo tavolo di riequilibro con il Comune, per due anni non abbiamo pagato i canoni perché ci dovevano 500 mila euro. Ora, visto che hanno preso questa decisione della decadenza, la impugneremo al Tar, poi si vedrà. Noi andiamo avanti con la nostra gestione. Non è stato possibile raggiungere un accordo, che era in divenire perché si dovevano fare riunione serrate su questo argomento. Abbiamo pareri di illustri avvocati, professori universitari che portavano a questa conclusione dei fatti”. "E loro – chiosa Marconi - non ci hanno mai riuniti, solo una volta Vesprini e due volte Loira, ma non siamo riusciti ad arrivare alla conclusione di questo iter".

Silvio Sebastiani