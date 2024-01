Marinangeli: "Anno intenso, mi piace pensare che Amandola sia la locomotiva dei Sibillini"

" Mi piace pensare che Amandola sia divenuta la ‘Locomotiva dei Sibillini’". Parole del sindaco Adolfo Marinangeli, che con un certo orgoglio rivendica l’operato della sua Amministrazione che nel corso degli ha trasformato la città di Amandola in un punto di riferimento per tutta l’area montana. "Si è chiuso un anno intenso – continua Marinangeli –. Il 2023 ci ha portato tante opere realizzate, oltre 30 cantieri attivi ed oltre 20 milioni di euro per nuovi progetti. In questi ultimi mesi grande importanza l’ha ricevuta il completamento dei lavori per il nuovo ospedale. Si tratta di un’opera fortemente voluta e portata avanti con incessante dedizione da tutti. Da cittadino e da sindaco mi auguro che venga aperto presto per la sua vitale funzione sull’intero territorio. Fra le cose da ricordare nel 2023 l’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio del ‘Cinema Europa’ per oltre 3 milioni di euro; l’avvio delle procedure per il restauro della chiesa del Beato Antonio, del magnifico Teatro ‘La Fenice’, dell’antico chiostro e chiesa parrocchiale di San Francesco con un investimento di circa 8 milioni di euro. Stiamo parlando di interventi fondamentali per la definitiva ripartenza nel post-sisma". Ma è soprattutto guardando all’anno appena iniziato che si concretizza la convinzione dell’importante e costante lavoro svolto. "Posso dire che è stato un anno pieno di scelte – conclude Marinangeli –. Per il 2024 sul tavolo ci sono 20 milioni di euro in investimenti: l’ampliamento della scuola materna e asilo nido, la nuova mensa e palestra della scuola media, la nuova piscina allo stadio, la nuova area Bike acquistata dal Comune, il nuovo Auditorium nella ex chiesa di San Tommaso, la struttura di formazione ‘Casa Assunta’ di Casa Coletta, la riqualificazione e potenziamento delle frazioni più importanti e le nuove aree a parcheggio. Mi piace definire Amandola come la ‘Locomotiva dei Sibillini’ e con costanza e continuità questa città deve proseguire a crescere in ogni settore della vita locale guardando con ottimismo al futuro".

Alessio Carassai