Marinangeli: "Diamanti a Tavola piace alle nuove generazioni"

La 26° edizione appena andata in archivio di ‘Diamanti a tavola’, merita di essere ricordata per il successo registrato in termini di presenze e soddisfazione. L’evento principe tra chef stellati, tartufi pregiati, mercatini, escursioni, convegni, musica dal vivo e divertimento per bambini ha riscosso un grande successo. "Nonostante il meteo avverso – dichiara il sindaco Adolfo Marinangeli - tanti appassionati e visitatori hanno scelto di partecipare a Diamanti a Tavola. Le vie della città erano ricolme di turisti, famiglie e soprattutto giovani. Mi ha fatto molto piacere vedere così tanti ragazzi. Questo fa capire come Diamanti a Tavola sia diventato, a tutti gli effetti un evento per le nuove generazioni". Spazio importante è stato riservato al nuovo progetto di rete ‘Sibillini Romantici’ che ha organizzato stage, escursioni e scuole di cucina molto apprezzate. "Diamanti a tavola è andato molto bene – conferma il vice sindaco Giuseppe Pochini -. Amandola è tra le città nazionali del tartufo e questa etichetta sta a significare che qui il prodotto è di primo livello, quindi è normale che attiri appassionati ed esperti da ogni regione". Allo stesso tempo grande coesione tra gli organizzatori: Comune, Atam, associazioni e commercianti. "Diamanti a tavola è riuscita a pieno – sostiene Alberto Mandozzi, presidente Atam - in entrambi i weekend. Sul mercato del tartufo, la qualità del prodotto è stata ottima. I tartufai sono stati soddisfatti".

a.c.