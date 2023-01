Marinangeli: "Ecco i fondi che ho portato"

Il consigliere regionale della Lega, il sangiorgese Marco Marinangeli, fa un primo elenco di contributi straordinari che la Regione ha erogato al Comune di Porto San Giorgio, grazie anche al suo intervento: "750.000 euro per i dragaggi all’imboccatura del porto, annualità 2023 e 2024; 100.000 euro per l’efficientamento energetico e gli interventi sugli impianti tecnici e tecnologici del nuovo campo sportivo di via D’annunzio; 20.000 euro per la compartecipazione alla spesa necessaria per i lavori di riqualificazione dell’arredo urbano dei viali Cavallotti e Don Minzoni; 26.000 per la compartecipazione ai lavori di restauro della storica imbarcazione “Vittoriosa” nell’ambito del progetto “Porto museo diffuso”; 4.000 euro quale sovvenzione straordinaria per i lavori di adeguamento e miglioramento dei sistemi informatici della parrocchia San Giorgio Martire; 5.000 euro di contributo alla Croce Azzurra di Porto San Giorgio per acquisto mezzo di trasporto per disabili".