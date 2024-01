Marinangeli: "Eventi e visitatori, Amandola è la città del Natale"

Tanti appuntamenti, eventi innovativi e grande successo. Potremmo descrivere così le festività natalizie che hanno accompagnato residenti e visitatori della città di Amandola in queste ultime settimane. Ad animare il centro ci sono stati: la mostra dei presepi, l’arrampicata dei ‘Babbi Natali del Cai’, incontri e iniziative commerciali, il tutto finalizzato a regalare alcune settimane indimenticabili per i tanti turisti e cittadini. Grande partecipazione poi per le serate danzanti, le recite di Natale, la tombolata, gli incontri culturali, l’apprezzato evento ‘cantiniamo’ ed il suggestivo ‘Capodanno in piazza’. Per concludere con il 6 gennaio dedicata alla venuta della befana e al divertimento dei più piccoli. Il tutto è iniziato con l’intrattenimento musicale assicurato da Simone Vitali e Mauro Giannini che hanno accompagnato in allegria le simpaticissime befane Loredana, Luisa e Claudia. Nel primo pomeriggio all’interno della sala consiliare, il sindaco Adolfo Marinangeli ha consegnato ‘l’assegno bebè’ un piccolo regalo di 200 euro alle famiglie dei 24 nuovi nati nel 2023 che si aggiunge al buono pannolini già consegnato nei giorni scorsi. A seguire premiazione dei presepi ed estrazione della lotteria legata ai quasi 1.500 scontrini emessi dagli commercianti amandolesi nel solo periodo di Natale. Il momento clou del pomeriggio si è concretizzato con l’esibizione di Aurora Esposito ed Edoardo Barchiesi, concorrenti del 66esimo Zecchino d’Oro. "In queste festività natalizie Amandola ha riscosso grande successo e partecipazione – ha dichiarato il sindaco Adolfo Marinangeli -. Se possiamo definirci città del Natale? Direi proprio di sì. Ringrazio la Pro Loco, i volontari, i giovani, i commercianti e tutte le associazioni sportive e culturali che hanno scelto di organizzare e curare insieme gli eventi. Il loro apporto è stato fondamentale e crea un forte legame di comunità. Guardando alle prossime settimane, ci aspetta un appuntamento al quale la città è legata da sempre, la 39esima sfilata dei carri allegorici del "Carnevale dei Paniccia" che si terrà l’11 febbraio".

Alessio Carassai