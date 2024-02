Marinangeli porta in Regione l’eccellenza del ’Walking Football"

Un grande interesse ed una larga partecipazione ha fatto registrare l’incontro svoltosi in Regione per iniziativa del consigliere regionale di Porto San Giorgio, Marco Marinangeli su Walking Football: disciplina ideata per mantenere in forma fisica e mentale le persone oltre i 50 anni di età. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, l’assessore allo Sport Chiara Biondi e il lo stesso consigliere Marco Marinangeli hanno accolto il team fermano che ha conquistato il titolo di Campioni Italiani over 50, Marinangeli ha presentato la squadra, rappresentata dal presidente della società Walking Football, Fabio Belà, e dal capitano Enrico Matteucci: "Questo nuovo gioco – aggiunge il consigliere - è pensato per ex atleti e persone anziane, con un regolamento che pone la sicurezza e l’assenza di contatto fisico come priorità, senza sacrificare il divertimento che caratterizza chi ha ccato i campi da giovane. ". In Regione è stato ospitato il ‘Panchester United’ (dal prossimo anno ‘Fermana Walking Football’), team di Walking Football reduce dalla vittoria del titolo di Campioni d’Italia over 50. Un momento di riflessione e conoscenza per uno sport che sempre più scommette sulla socializzazione e sul cammino di benessere che coinvolge ateti ed ex atleti con un’età superiore ai 50 anni. Il commento di Marinangeli: "il Walking Football si conferma non solo come un modo divertente per rimanere attivi, ma anche come un’opportunità per creare legami significativi tra le generazioni più mature".