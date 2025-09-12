Marinella Cipollari, infermiera morta nell’incidente: ”Era una grande persona”

Fermo, 12 settembre 2025 – Ha suscitato profondo cordoglio nel fermano l’improvvisa scomparsa di Marinella Cipollari, investita e uccisa da un camion a Passo San Ginesio, nel tardo pomeriggio di mercoledì.

La donna, 59 anni, era col marito quando nell’attraversare la strada è stata raggiunta dal mezzo pesante che non le ha lasciato scampo. Molto conosciuta e amata, era originaria di Falerone e lavorare a Montegranaro come infermiera dell’Ast di Fermo, il direttore Roberto Grinta ha subito espresso ai familiari e colleghi il più sentito cordoglio per la tragica scomparsa: “Era una donna, prima ancora che una professionista, che si dedicava con dedizione e abnegazione al territorio– è il ricordo, sentito, del direttore generale Grinta, di quello sanitario, Elisa Draghi, di quello del Dipartimento Salute Mentale, Mara Palmieri, e di quello delle Professioni Sanitarie, Renato Rocchi –. Marinella era una infermiera del Dipartimento Salute Mentale, operante nella équipe multidisciplinare territoriale, lavorava a Montegranaro. Una professionista molto attenta alle esigenze e alle richieste dei pazienti, seria, meticolosa. Molto collaborativa, era sempre disponibile a fornire le risposte ai bisogni dei pazienti che erano al centro del suo operato.Credeva nel suo lavoro perché al centro della sua mission poneva sempre la persona, adoperandosi appieno nei progetti per i pazienti”.

“Una notizia terribile che proprio non avrei mai voluto ricevere”, aggiunge Giuseppe Donati, segretario Cisl Fp, “Apprendo con enorme dolore e sconcerto della tragica morte della collega e amica Marinella Cipollari, infermiera del DSM attualmente in servizio a Montegranaro.

Marinella ha perso la vita in una tragica ed incredibile fatalità su cui si dovrà fare luce. Oltre ad essere stata un’iscritta storica della Cisl fp, ex rsu e candidata anche alle ultime elezioni Rsu, era una carissima amica da tantissimi anni ed una professionista, punto di riferimento per tanti suoi colleghi. Perdo una persona alla quale volevo bene su cui sempre e comunque ho potuto contare. Un dolore forte, mi stringo al dolore della famiglia e a nome della grande famiglia CISL FP di Fermo, porgo le sentite condoglianze ai suoi cari”.

La donna stava attraversando quando il semaforo è diventato verde e il camion è ripartito senza accorgersi della sua presenza. Sotto choc il marito e il conducente del camion, un giovane di Colmurano. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Tolentino e San Ginesio che hanno effettuato i rilievi che serviranno a chiarire come siano andate le cose. Verosimilmente la procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale, il camion è stato messo sotto sequestro. La salma è stata subito restituita ai familiari. I funerali domani alle 10 nella chiesa di San Sebastiano di Falerone.