Mario Dondero, foto in mostra a Palazzo Reale

Era un cittadino del mondo Mario Dondero, con le sue foto a raccontare la storia, quella grande, e le storie piccole delle persone. Era però anche e orgogliosamente fermano e con la nostra città ha conservato un legame speciale fino alla fine il fotografo che oggi gode di fama internazionale, indimenticabile protagonista del ‘900. Oggi le foto di Mario Dondero, a una manciata di anni dalla sua scomparsa, sono in mostra a Palazzo Reale di Milano. Da pochissimo inaugurata, l’esposizione vede oltre 100 fotografie di Mario Dondero, legate dal titolo "La libertà e l’impegno", un’ampia retrospettiva del suo lavoro fotografico che viene esposta per la prima volta a Milano, con immagini tra le sue più note ma anche con diversi scatti inediti. Il complesso allestimento è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione della Fototeca Provinciale di Fermo che conserva e cura il vasto archivio delle immagini di Mario Dondero. L’esposizione deve inoltre la sua realizzazione alla ricerca, al restauro fotografico e alla digitalizzazione delle immagini in mostra, di cui si è occupato il direttore scientifico della Fototeca, Diego Pizi con i suoi collaboratori. L’ingresso alla mostra milanese è gratuito e sarà possibile visitarla fino al prossimo 6 settembre 2023, nel fermano c’è archivio di Dondero e la sua casa, un luogo di incontro e di cultura che gli amici sperano possa avere una nuova vita, tornando alla città e al territorio per raccontare la vita di un uomo straordinario, cronista della storia e protagonista di una resistenza vera e piena di ideali.