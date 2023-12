“Mio marito Cecchi Paone”. Da Roma alle Marche, amore contro i pregiudizi

Fermo, 28 dicembre 2023 – Di che colore è l’amore? E come si declina il senso di una famiglia, con quali parole, con quali definizioni? È la vita stessa a dare risposte, con tutte le sfumature e le storie possibili, con tutti cuori che battono e che, insieme, fanno famiglia. Ne è sicuro Simone Antolini, da pochi giorni la sua vita si è unita in maniera forte con quella di Alessandro Cecchi Paone, dopo la cerimonia a Napoli i social si sono scatenati e tra i tanti messaggi di affetto e di apprezzamento sono arrivati anche i pensieri violenti, gli insulti, le offese gratuite e del tutto inspiegabili.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sposi

Lui, Simone, che si sta godendo i giorni di festa nella casa di famiglia, a Fermo, con Alessandro e la figlia Melissa, non si lascia più turbare: "I messaggi violenti mi arrivano da sempre, racconta, all’inizio mi facevano male poi ho capito che dovevo fare per forza quello che mi fa felice e ho deciso di vivere la mia vita".

Siete stati criticati per aver mostrato la cerimonia di unione civile, ti hanno ferito queste critiche?

"In realtà lo abbiamo fatto per un preciso motivo, in Italia siamo ancora molto indietro con i diritti per tutti, basti pensare che l’unione civile non prevede l’obbligo di fedeltà e nemmeno la possibilità di adottare. Noi tre, io Alessandro e mia figlia siamo una famiglia, in pieno, e questo non cambia. Per me il matrimonio è una cosa sacra, la cerimonia che abbiamo avuto è stata esattamente come la volevamo, intima, sincera, possibilmente unica e valida per sempre".

Anche i social del suo stilista di riferimento sono stati presi di mira.

"Questo mi è dispiaciuto ma so che lui stesso ha saputo rispondere al meglio. Emiliano Bengasi mi ha confezionato un abito di cui sono stato assolutamente felice, mi ci sono riconosciuto. Nel suo atelier ne ho visti una ventina ma quello che ho indossato era assolutamente quello che sognavo"

Partirete per la luna di miele?

"Adesso ci stiamo rilassando. Vogliamo stare insieme a Melissa e alla mia famiglia, stiamo festeggiando il Natale mangiando da morire e facendoci coccolare da chi ci vuole bene. Poi per Capodanno ci prenderemo del tempo per noi, non abbiamo ancora deciso dove andare ma di sicuro staremo per qualche giorno lontani da tutto".

Un’altra critica forte che vi viene mossa è quella della differenza di età, 62 anni Alessandro, 24 tu...

"La differenza di età c’è e di certo non la neghiamo, quello che so è che, anche se apparteniamo a due generazioni diverse, siamo in sintonia su tutto, viviamo allo stesso modo e ci siamo trovati alla perfezione. La storia è cominciata con una cena organizzata a Pescara e poi saltata e con l’incontro vero a Rimini che ha fatto partire tutto. Dopo due anni abbiamo deciso che volevamo fosse per sempre, abbiamo visto che Melissa era felice e aveva voglia di portare le fedi per noi, siamo arrivati qui come tutte le coppie che si amano. Del resto, secondo me, l’amore è di tanti colori ma sempre amore è. Ci circondano tanti pregiudizi, quello legato all’omosessualità, alla differenza di età, di classe sociale, non ci manca niente ma se noi siamo felici a chi facciamo del male?".

Oltre ai messaggi sgradevoli ci sono anche tante parole affettuose e tanta amicizia a Fermo, l’avete sentito l’abbraccio dei fermani?

"Assolutamente sì, qualche giorno fa in piazza abbiamo incontrato il sindaco Calcinaro che ha fatto aprire per noi il teatro dell’Aquila, Alessandro non le aveva mai visto, siamo rimasti senza fiato. Ecco, quella bellezza è la misura della vita, noi vogliamo vivere cercando quella bellezza intorno a noi".

Dove sarà la vostra base?

"Siamo a Roma ma io sarà spessissimo a Fermo, sto seguendo l’azienda agricola di mio padre Corrado, vogliamo partecipare ad un bando della Regione Marche per portare il nostro bestiame da 300 capi a 600 capi di bovino marchigiano. È un progetto grande che mi lega a questa terra e a cui tengo molto".