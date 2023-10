Martedì 21 novembre si alza il sipario

“Molto rumore per nulla“ è lo spettacolo che, nell’adattamento e regia collettiva di Proscenio, il 21 novembre alzerà il sipario sui sette titoli dela stagione di prosa 2023-2024 di Porto San Giorgio. Il secondo appuntamento è il 16 dicembre con Luca Bizzarri in scena con “Non hanno un amico”: fra comunicazione politica e costumi del nuovo millennio confuso tra la nostalgia e desiderio di innovazione, il racconto restituisce quell’immagine di noi che rifiutiamo di vedere. Il 23 gennaio protagonista sarà Paolo Cevoli con “Andavo ai cento all’ora”. Parafrasando la canzone di Gianni Morandi del ’62, Cevoli racconta ai figli dei suoi figli com’era la vita prima di internet, senza cellulare, con la tv in bianco e nero e senza apricena. Martedì 20 febbraio Franco Oppini e Miriam Mesturino portano in scena “La finta ammalata” di Carlo Goldoni. La farsa prende di mira il mondo della medicina, rappresentato con ironia e scarsa fiducia evidenziando l’approssimazione di presunti luminari e delle loro diagnosi e terapie. Il 22 marzo Caterina Guzzanti è protagonista dello spettacolo “Secondo lei” narrazione dal punto di vista femminile delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di una coppia. “Una giornata Qualunque” con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch in scena martedì 2 aprile. Ritratto delle nevrosi femminili che condensa al meglio la comicità della coppia Dario Fo e Franca Rame. Chiude il cartellone martedì 16 aprile Gioele Dix in “Ma per fortuna che c’era Gaber” viaggio tra inediti e memorie del signor G ispirato al lavoro di Gaber e Luporini. Dix rende omaggio al talento dell’artista milanese con uno spettacolo in cui convivono sorprese e ricordi personali, brani celebri e bozze di canzoni alla Gaber-Luporini.