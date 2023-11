Martedì i lavori sul lungomare

Martedì prossimo è previsto l’inizio dei lavori di riqualificazione del lungomare, primo stralcio, zona sud. Considerato che per permettere l’intervento è necessario prevedere il divieto di sosta e il divieto di transito in un tratto della corsia est del Lungomare Gramsci e considerato altresì che il provvedimento da adottare riguarda la circolazione del centro abitato,il comandante della polizia locale, dottor Giovanni Paris ha emesso un’ordinanza con la quale dispone: dalle 7 del 6 novembre il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est della corsia est del Lungomare Gramsci nel tratto compreso tra Via Rossini e Via Donizetti; il divieto di transito sulla corsia est del Lungomare Gramsci Ubaldi costruzioni nel tratto compreso tra Via Rossini e Via Donizetti. Dai suddetti divieti sono esclusi i veicoli delle ditte incaricate dell’ effettuazione dei lavori ; la istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza (stop) in via Gramsci all’intersezione con Via Rossini per i veicoli provenienti da sud dallo stesso Lungomare Gramsci percorrenti la corsia est. Finalmente partoni i lavori di cui si è tanto parlato e discusso, destinati a dare un volto nuovo al lungomare. Il primo stralcio, appaltato per 2.528.905 alla ditta Ubaldi Costruzioni, interessa il tratto di lungomare tra lo chalet Duilio e il parco Canossiane. Conclusione dell’intervento al 31 marzo 2026. Alcune note progettuali: sarà fruibile e accessibile a tutti anche ipovedenti, ci saranno à l’illuminazione stradale e quella scenografica con paletti a terra, panchine progettate, le ricariche per le bici elettriche, pergole ombreggianti e porta bici, la videosorveglianza e la pista ciclabile.