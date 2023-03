Martellini compie 100 anni Ha segnato la storia della città

I 100 anni appena compiuti di Filippo Martellini sono l’occasione per parlare di un uomo che ha vissuto la sua vita animato dall’amore per la famiglia, per il lavoro con il piccolo calzaturificio creato insieme con i fratelli, ma anche per una intensa attività nel sociale, nel mondo della musica e del teatro. A 20 anni, con alcuni amici fonda il gruppo ‘BadMar’ che accompagnò i migliori cantanti dell’epoca, compreso Claudio Villa. Ma il nome di Filippo Martellini resta legato alla sua compagnia di teatro ‘Sipario Aperto’ (riprendendo il nome dell’associazione fondata dal suo amico Carlo Cuini). La passione per l’arte e lo spettacolo, in tutte le sue forme, portò Filippo e l’amico Carlo a organizzare ‘Tutti sul palco’, sorta di premiazione annuale dei migliori cittadini elpidiensi che si erano distinti nella loro professione. La sua creatura più grande è stata il presepe vivente di Villa Murri. Per i 100 anni, anche il sindaco Franchellucci gli ha reso omaggio con unna targa.