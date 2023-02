Martina Rossi e Lorenzo Bernabei vincono il contest di San Valentino

"Lei si chiama Martina Rossi e lui Lorenzo Bernabei. Hanno rispettivamente 25 e 26 anni. Con gli abiti d’epoca dell’Associazione Gessare Cappellette hanno sbancato nel contest social #portosangiorgioinlove realizzato dalla Pro Loco". In piazza Matteotti era stata allestita un’isola giardino con annessa panchina dedicata alla festa di San Valentino. Chi voleva poteva scattare un selfie sulla panchina e inviarlo alla Pro Loco che lo pubblicava sul proprio profilo Facebook. L’autore dello scatto con il maggior numero di “mi piace” avrebbe ottenuto un gioiello Rosato. La foto di Martina Rossi e Lorenzo Bernabei sulla panchina dell’amore si è aggiudicata il gioiello con 931 “mi piace”. In totale sono state 43 le istantanee inviate. Al secondo posto lo scatto Pi e Ti con 651 like: "Siamo soddisfatti di questa idea - dice il presidente della Pro Loco Giorgia Squarcia -. La panchina dell’amore e il contest hanno attratto tutte le età e a vincere è una coppia giovane che ha avuto la meglio per l’originalità". L’iniziativa aveva come obiettivo far parlare di Porto San Giorgio in un periodo di bassa attrattiva: "Abbiamo voluto tenere viva la piazza - aggiunge l’assessore Marcattili -. Credo che i ragazzi della Pro Loco abbiano centrato l’obiettivo".