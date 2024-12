Martino Paniconi arrestato: condanna definitiva per violenza sessuale e maltrattamenti

Martino Paniconi aveva stuprato brutalmente una donna in più occasioni, l’aveva maltrattata e perseguitata per anni. Per questo motivo, è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile della questura di Fermo. Per lui è scattata una condanna definitiva di 12 anni e 11 mesi per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti.

"Si tratta – spiega il legale di Paniconi, l’avvocatessa Caterina Ficiarà – di un nuovo definitivo di 7 anni e mesi 4, pena ridotta in Appello, relativo al processo per maltrattamenti e violenza sessuale, che vanno ad aggiungersi ai 5 anni e 7 mesi relativi alle precedenti condanne. Abbiamo già promosso un’altra istanza per il riconoscimento della disciplina del reato continuato, così da ottenere una nuova rideterminazione della pena".

La storia di maltrattamenti e persecuzioni inizia parecchi anni fa e si protrae nel tempo. È una storia di atti ripetuti in cui la vittima viene sottoposta a percosse, lesioni, ingiurie, minacce di morte. Una storia in cui lui le impedisce di vedere gli amici e persino la madre. La situazione degenera ulteriormente quando l’uomo, preso dalla gelosia, continua ad aggredirla verbalmente e fisicamente, a minacciarla pesantemente tanto da far temere alla donna per la sua vita.

Quindi appostamenti e decine e decine di messaggi minatori che si susseguono fino a quando la vittima trova il coraggio di denunciare anche gli stupri subiti e per Paniconi scatta una misura cautelare di divieto di avvicinamento. Prendono il via le indagini della polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Fermo, ed emerge che in quel lasso di tempo, la vittima è stata violentata in diverse occasioni.

Il primo stupro si consuma in un casolare di campagna in zona San Marco alle Paludi, quando dopo botte e minacce, il 51enne strappa di dosso i vestiti della giovane e la costringe a subire rapporti sessuali. La ragazza, terrorizzata dalle minacce di morte, non trova il coraggio di denunciare le violenze. Così in un’altra occasione, dopo averla seguita, intima alla vittima di salire in macchina. L’uomo si porta in un luogo appartato e, dopo averla schiaffeggiata violentemente, la costringe nuovamente a sottostare agli abusi. Questa volta però lo stupro è di una violenza inaudita e costringe la ragazza a ricorrere alle cure ospedaliere.

Al termine delle indagini, il calvario della donna emerge in tutte le sue sfaccettature: il 51enne finisce sotto processo. Ma Paniconi, ex guardia giurata, non è nuovo alle cronache giudiziarie. Infatti conosciuto anche come il ’bombarolo’ delle chiese. Insieme al suo complice aveva infatti patteggiato una pena di tre anni in quanto accusati di aver piazzato sei ordigni esplosivi davanti ad altrettante chiese di Fermo e Porto Sant’Elpidio, tra cui quelle del duomo e di San Marco alla Paludi. I due, dopo mesi di indagini, pedinamenti, intercettazioni telefoniche ed ambientali, erano stati arrestati il 20 luglio del 2016. Durante le perquisizioni, nelle abitazioni erano stati rinvenuti polvere da sparo e alcuni volumi di matrice anarchica, tanto da far delineare un movente di origine insurrezionalista.