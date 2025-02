Marzetti: "Un periodo così non ce lo aspettavamo"

È stato il direttore sportivo Mario Marzetti a fare il punto della situazione in casa Atletico Ascoli dopo la sconfitta interna contro il Notaresco. Direttore, una sconfitta che segue il trend dell’ultimo periodo: una squadra che crea tanto ma viene punita al primo errore. Come si può uscirne? "Penso che il periodo che stiamo vivendo non se lo aspettava nessuno e di certo non è nella nostra indole cercare alibi. Dobbiamo capire perché non riusciamo ad avere la continuità di risultati come avvenuto nella prima parte di stagione e, allo stesso tempo, dobbiamo andare avanti con le nostre idee perché altrimenti vorrebbe dire rinnegare quanto fatto fino ad oggi. Non c’è una ricetta scritta, ma indubbiamente dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte".

Nonostante tutto la squadra rimane al settimo posto: in linea con gli obiettivi che vi siete dati? "È normale che quando affili dei risultati negativi lo sguardo va anche alla classifica. Non credo che il nostro percorso sia al di sotto delle aspettative perché il primo obiettivo era quello di mantenere la categoria. Allo stesso tempo non smetterò di trasmettere alla squadra l’idea che se vogliamo crescere lo sguardo deve andare sempre verso l’alto".

Dal mercato sono arrivati giocatori di prospettiva, molti dei quali con contratti pluriennali per una programmazione futura? "Sono sette anni che faccio il Ds all’Atletico e ho sposato in pieno l’idea, la voglia, l’ambizione e allo stesso tempo la strategia della società. Raggiungere risultati, ma allo stesso tempo avere una squadra giovane con ragazzi promettenti. Quest’anno, l’idea del mercato è stata quella di cogliere occasioni su giovani importanti con caratteristiche consone al nostro gruppo, che ambiscono alla Lega Pro e che abbiamo vincolato con contratti pluriennali. L’Atletico Ascoli farà di tutto per portarli a realizzare un sogno, come avvenuto con Jonathan Ciabuschi".

Valerio Rosa