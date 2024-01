Marzi e Verdenelli e il libro per bambini ‘Zunar sul pianeta Zaribù’

‘Zunar sul pianeta Zaribù’ (Giaconi Editore) è il titolo di un libro per bambini di recente uscita, scritto dalla fermana Valeria Marzi e illustrato da Morena Verdenelli. Un libro in cui la Marzi, educatrice sociale con una grande passione per il canto, la danza, il teatro (che tiene specifici laboratori per bambini su questi ambiti) ha riversato i suoi pensieri. "Adoro spegnere la realtà e accendere i sogni. Aggiungo sempre un pizzico di fantasia alle cose, per affrontare la vita con spensieratezza e mantenere viva la mia ‘bambina’ interiore – dice l’autrice (che oggi festeggia il compleanno) –. La mia stanchezza della quotidianità si trasforma in un viaggio straordinario verso luoghi in cui la libertà di immaginare non ha limiti".